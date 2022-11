Holocaust-Überlebender Peter Johann Gardosch gestorben

Peter Johann Gardosch ist tot. Der Holocaust-Überlebende starb im Alter von 92 Jahren in der Nähe von Berlin, wie die Stiftung Bayerische Gedenkstätten am Donnerstag in München mitteilte. Damit habe man einen weiteren "wichtigen Zeitzeugen und engagierten Unterstützer" verloren, sagte Stiftungsdirektor Karl Freller. Gardosch, der als Jugendlicher in Kaufering, einem Außenlager des KZ Dachau, inhaftiert war, habe durch sein unermüdliches Wirken viel für die Erinnerung getan. Anlässlich des Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2022 hatte noch ein digitales Zeitzeugengespräch der KZ-Gedenkstätte Dachau mit Gardosch stattgefunden.

Als 13-Jähriger in Auschwitz fast verhungert

Peter Johann Gardosch kam am 8. November 1930 in Neumarkt am Miresch in Siebenbürgen im heutigen Ungarn als Sohn einer gutbürgerlichen jüdischen Familie zur Welt. Im Juni 1944, nach dem Einmarsch der Deutschen, wurde die Familie nach Auschwitz deportiert, wo ein Großteil der Mitglieder ermordet wurde. Der damals erst 13-jährige Gardosch entkam der Selektion, weil er sich als älter ausgab. Er und sein Vater verbrachten 19 Tage in Auschwitz. Beiden drohte angesichts der geringen Essensrationen der Hungertod, weshalb sie riskierten, sich freiwillig zu einem anderen Arbeitskommando zu melden.

Todbringende Arbeit im Außenlager des KZ Dachau

In der Folge wurden die beiden nach "Kaufering III" gebracht, einem Außenlager des KZ Dachau bei Landsberg am Lech. Die Arbeit in den dortigen Lagern war mörderisch: Für die Rüstungsindustrie mussten Straßen, Panzergräben oder Bunker gebaut werden. Die meisten Häftlinge überlebten diese Tortur nur wenige Wochen. Ein SS-Mann wählte den jungen Gardosch zu seinem Gehilfen, weil er Deutsch sprach. Das schützte ihn vor der schwersten Arbeit und rettete ihm - seiner eigenen Einschätzung nach - wahrscheinlich das Leben.

Flucht auf dem Todesmarsch

Die spätere Lagerevakuierung und den Todesmarsch nutzen Gardosch und sein Vater zur Flucht. Bis zur Befreiung wurden sie im Kloster in Fürstenfeldbruck versteckt. Nach dem Krieg kehrte Gardosch zunächst nach Ungarn zurück, wanderte 1963 dann nach Israel aus und kam zuletzt wieder nach Deutschland, wo er studierte und seine berufliche Karriere machte. Erst spät in seinem Leben begann Gardosch über seine Erlebnisse während der Nazizeit zu sprechen und Bücher dazu zu veröffentlichen.

Mit Informationen der KNA.