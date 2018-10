Holocaust-Überlebende Nina Laktinova im Nürnberger Saal 600

Im Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes berichtet die Holocaust-Überlebende Nina Laktinova, dass ihre Eltern im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. Die Ukrainerin erzählt Nürnberger Schülern ihre Lebensgeschichte.

Laktinova ist viereinhalb Jahre alt, als die Eltern doch noch beschließen, die Stadt Charkiw in der Ukraine zu verlassen. Zuvor hatten sie die Warnungen von Verwandten in den Wind geschlagen. Es gab Berichte von Gräueltaten an Juden aus anderen Landesteilen. Doch die Eltern hatten sich sicher gefühlt in der Großstadt. Im Oktober 1941 nahmen sie schließlich doch einen der überfüllten Züge in Richtung Norden.

Juden wurden erschossen

Und nur wenige Wochen später töten die nationalsozialistischen Besatzer alle in der Stadt zurück gebliebenen Juden, so Laktinova. Junge Mütter, ältere Leute und Behinderte erfrieren bei minus 38 Grad Celsius beim angeordneten Fußmarsch in einen anderen Stadtteil. Oder sie werden unweit der Stadt kurz darauf zu Tausenden erschossen. Mindestens 16.000 Menschen fielen dem Sonderkommando 4a der SS zum Opfer.

Flucht war keine Rettung

Doch die Flucht aus der Stadt bringt die junge Familie nur vorübergehend in Sicherheit. Der Vater, ein Ukrainer, stirbt wenig später als Kontaktmann für Partisanenkämpfer. Mutter und Tochter finden bei der Oma väterlicherseits Unterschlupf. Sie leitet ein Waisendorf in einem kleinen Ort. Die Mutter, eine Jüdin, wird in einem Keller versteckt, bis sie eines Tages verraten wird und verschwindet. Nina erfährt erst viel später davon. "Sie kommt schon wieder, sie ist in ein anderes Dorf gegangen", wird das kleine Mädchen immer wieder vertröstet.

Immer alleine

Doch irgendwann wird klar, die Mutter wird niemals wieder kommen. "Alle anderen Kinder hatten Mütter, ihre Väter kamen nach und nach aus dem Krieg zurück", erzählt Nina. "Ich hatte niemanden. Nur die Oma als moralische Stütze."

Studium in der Abendschule

Als 14-Jährige zieht Nina Laktionova zur Ausbildung in die Stadt. Jahrelang kleidet sie sich mit einem schwarzen Militärmantel und groben Schuhen. Sie konnte sich nichts anderes leisten. Nach vielen Stunden am Fließband studiert sie an den Abenden weiter. "Mir war klar: Als Arbeiterin würde ich immer Befehle empfangen. Als Ingenieurin werde ich mehr verdienen und eher sagen können, was ich denke." Von ihrem ersten Startkapital nach der Ausbildung kauft sich Nina Laktionova einen Rock, ein Hemd und Schuhe. Viele Jahre lebt sie in einem 10-Bett-Zimmer bei einer Dame, Matratzen und Decken stellte das Unternehmen zur Verfügung.

Die Mutter fehlt bis heute

Im Jahr 1970 heiratet Nina Laktionova, eine Tochter wird geboren. Doch bereits nach wenigen Jahren stirbt der Ehemann bei einem Unfall. Nina Laktionova ist wieder alleine. Das Sorgen-Müssen für die kleine Tochter hält sie am Leben. Heute freut sie sich über fünf Enkelkinder. "Ich habe in meinem Leben viele Fehler begangen", sagt Nina Laktionova. "Ich bin überzeugt, die wären nicht passiert, wenn ich mich mit meiner Mutter hätte beraten können."

Nicht schweigen bei Ungerechtigkeit

Der Saal 600 im Nürnberger Justizpalast ist voll, als Nina Laktionova ihre Geschichte erzählt. Rund 140 Schüler sitzen gebannt im Auditorium. "Ich konnte niemals schweigen, wenn ich Ungerechtigkeiten bemerkt habe", gibt sie den jungen Leuten mit. Dass sie an dem Ort spricht, wo vor rund 70 Jahren die Nazi-Kriegsverbrecher verurteilt wurden, lässt sie nicht an sich heran. "Das wäre zu emotional", sagt sie.