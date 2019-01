Holocaust-Überlebende: Besuch bei den "Kindern von Indersdorf"

Der Kibbuz Netiv HaLamed-Heh in Israel: Dutzende Menschen halten sich an den Händen und tanzen in einem großen Kreis den Volkstanz Hora. Eine Besuchergruppe aus dem Landkreis Dachau tanzt gemeinsam mit Holocaust-Überlebenden, ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln. Die alten Menschen im Kreis nennen sich noch heute "Die Kinder von Indersdorf". Im Holocaust hatten die meisten von ihnen ihre Familien verloren und nach dem Krieg ausgerechnet in Deutschland Zuflucht gefunden – im Kloster Indersdorf bei Dachau. Ein Foto von damals zeigt, wie einige von ihnen dort die Hora tanzen. Und heute, 70 Jahre später, tanzen sie gemeinsam mit den deutschen Gästen aus Bayern.

Vertrauen als Voraussetzung für das Leben

Die Vereinten Nationen hatten nach dem Krieg im Kloster ein Heim für die jüdischen Kinder und Jugendlichen errichtet. Viele der rund 600 Minderjährigen waren in Konzentrationslagern, manche wurden am Ende des Krieges von den Nationalsozialisten auf die sogenannten Todesmärsche geschickt. Die pensionierte Gymnasiallehrerin Anna Andlauer aus Indersdorf hat die Schicksale der Kinder und Jugendlichen aufgearbeitet.

"Es war sehr, sehr wichtig, dass sie jemanden fanden, der sie irgendwie auffing, der sie menschlich behandelte. Das war sehr essenziell, um irgendwie wieder Vertrauen in andere Menschen gewinnen zu können oder um irgendwie weitermachen zu können mit ihrem Leben."

Ein Baum für die Hoffnung

Eines der "Kinder von Indersdorf" ist der heute 87 Jahre alte Avremale Litman. Er ist einer der Gründer des Kibbuz Netiv HaLamed-Heh. Gemeinsam mit Anna Andlauer und den anderen Gästen aus Deutschland pflanzt er im Kibbuz einen Baum – den haben die Bayern mitgebracht. Avremale Litmann stammt aus Polen. Mit seiner Familie floh er vor den Nationalsozialisten in die Ukraine und musste später in einem Lager in Sibirien arbeiten. Nach dem Krieg kam er nach Indersdorf. Dort gaben sich Avremale und die anderen Kinder gegenseitig Halt.

"Allein sein – so etwas gab es bei uns nicht. Alle waren alleine. Und weil alle eben alleine waren, haben wir in unserem Zusammensein nicht ans Alleinsein gedacht."