Holocaust: Stolperstein-Verlegung in Bad Brückenau und Gemünden

Der Mittwoch steht in Bad Brückenau (Lkr. Bad Kissingen) und in Gemünden am Main (Lkr. Main-Spessart) ganz im Zeichen des Gedenkens an ermordete jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. In Bad Brückenau erfolgt zum einen die vierte Stolpersteinverlegung im Beisein des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Zum anderen wird am Alten Rathaus das Gepäckstück enthüllt, mit dem sich Bad Brückenau am sogenannten DenkOrt Deportationen beteiligt. Es handelt sich dabei um einen Koffer aus Metall, den Dirk Jäckel aus Motten angefertigt hat.

DenkOrt Deportationen

Das Gegenstück steht seit dem 24. September am Würzburger Hauptbahnhof und ist dort Teil des Mahnmals "DenkOrt Deportationen 1941 - 1944", das an den Abtransport der unterfränkischen Juden in die Vernichtungslager der Nazis erinnert. 79 Gepäckstücke stehen dort bereits, 109 sollen es einmal werden – eines für jeden Ort in Unterfranken, aus dem Juden deportiert wurden. Treffpunkt für die Verlegung von insgesamt acht neuen Stolpersteinen im Stadtgebiet von Bad Brückenau ist um 14.30 Uhr am Pflegezentrum Schloss Römershag. Ein zweiter Verlegungsort ist anschließend die Wernarzer Straße 8 im Ortsteil Staatsbad. Die Enthüllung der Koffer-Skulptur soll dann gegen 16.00 Uhr vor dem Alten Rathaus stattfinden.

Heimatstadt des Großvaters von Josef Schuster

Der Stadtrat von Bad Brückenau hatte sich im vergangenen Herbst dazu entschlossen, beim DenkOrt Deportationen mitzumachen. Bei dieser Entscheidung dürfte Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, eine Rolle gespielt haben. Der hatte bei der letzten Bad Brückenauer Stolpersteinverlegung im Juli 2020 nämlich öffentlich sein Bedauern darüber geäußert, dass sich die Heimatstadt seines Großvaters noch nicht an der Gedenkstätte beteiligt hatte. Durch seine familiären Wurzeln in Bad Brückenau hat Josef Schuster heute noch eine enge Verbindung zu der Kurstadt. Sein Großvater Julius Schuster gehörte vor der Shoa dem Bad Brückenauer Stadtrat an und führte in der Unterhainstraße 25 das Central Hotel. Sein Sohn David –Josef Schusters Vater – wurde in der Ludwigstraße 4 geboren. Beide Männer wurden 1937 festgenommen und zunächst ins Konzentrationslager Dachau, dann nach Buchenwald deportiert.

Die Nationalsozialisten hatten es vor allem auf das Hotelgebäude in Bad Brückenau abgesehen. Julius Schuster gelang schließlich ein Handel, der ihm und seiner Familie das Leben rettete: Die Nazis erhielten das Hotel, dafür wurden er und sein Sohn freigelassen, und die Familie konnte das Land verlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das ehemalige Central Hotel an die Familie Schuster zurückgegeben. Das Haus beherbergt heute ein Zentrum für Physiotherapie.

Zur Erinnerung an Arthur Kahn und Nathan Weinberg

In Gemünden werden zwei Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Die Stolpersteine werden ins Straßenpflaster der Obertorstraße 26 eingelassen. Sie erinnern an Arthur Kahn und seinen kleinen Neffen Nathan Weinberg. Mit deren Schicksal setzten sich insbesondere Schüler des örtlichen Friedrich-List-Gymnasiums auseinander. Der Würzburger Medizinstudent Kahn war mit 21 Jahren eines der ersten Opfer nationalsozialistischer Gewalt in der Region und wurde schon 1933 in Dachau erschossen. Er liegt auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in Nürnberg begraben. Sein Neffe Nathan wurde mit dessen Mutter Fanny deportiert und 1941 im Alter von fünf Jahren in Minsk ermordet. Für die Mutter und fünf weiteren Juden hat der Kölner Künstler Gunter Demnig bereits 2009 jeweils ein Stolperstein verlegt.

Angehörige wohnen der Verlegung bei

Für die heutige Verlegung der Stolpersteine sind eigens 16 Familienmitglieder aus New York und Israel angereist. Unter den Gästen ist auch Timothy W. Ryback, Autor und Mitbegründer des Instituts für Historische Gerechtigkeit und Versöhnung in Den Haag. Die engagierten Gemündener Gymnasiasten hatten den Kontakt zur Nachkommenfamilie Kahn/Weinberg über die Großnichte Mattie Kahn in New York hergestellt.