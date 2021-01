BR24Live: Holocaust-Gedenktag am neuen Mahnmal in Würzburg

Heute findet in Würzburg der Holocaust-Gedenktag des Bayerischen Landtags statt. Hintergrund dieses Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 76 Jahren. Am Vormittag wollen Landtagspräsidentin Ilse Aigner, der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Karl Freller und der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt einen Kranz am "DenkOrt Deportationen" am Würzburger Hauptbahnhof niederlegen.

Gedenken am neuen Denkort in Würzburg

Das dortige Mahnmal erinnert an die Deportationszüge in die Konzentrationslager. Erst im vergangenen Juni wurde es eröffnet. Knapp 50 Rucksäcke, Koffer und Decken stehen hier - die symbolischen Gepäckstücke erinnern an das Schicksal von mehr als 2.000 Jüdinnen und Juden in Unterfranken, die zwischen 1941 und 1944 von Würzburg aus in Vernichtungslager transportiert worden sind. Langfristig soll die Installation 109 Gepäckstücke umfassen. Von jedem Gegenstand gibt es eine Kopie. Diese stehen in den jeweiligen Gemeinden, aus denen Juden vom NS-Staat deportiert wurden.

Musikalische Begleitung von Schülerinnen und Schülern

Beim Gedenkakt wird es einen Beitrag der Gustav-Walle-Mittelschule Würzburg geben. Die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm wird das Friedensgebet sprechen. Musikalisch begleitet wird sie von einem Bläserduo des Matthias-Grünewald-Gymnasiums Würzburg und einem Bläserquartett der Musikhochschule Würzburg mit Werken von Willem de Fesch und Nicholas Rimsky-Korsakov.

Von 9.55 bis 11.00 Uhr wird die Veranstaltung live im BR Fernsehen übertragen und hier im BR24Livestream.