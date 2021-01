Holocaust-Gedenktag in Bayern: Wegen Corona digital und draußen

Mitmachen beim Holocaust-Gedenken

In Bayern wird der Holocaust-Gedenktag mit unterschiedlichen Veranstaltungen begangen: In Regensburg wird es Videobotschaften von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Ilse Danziger, geben. Außerdem nimmt die Stadtspitze an der weltweiten Online-Aktion unter dem Hashtag #WeRemember teil.

In Würzburg erinnert ein neues Mahnmal an die Opfer der Shoa - der sogenannte DenkOrt Deportation. Die Installation unter freiem Himmel ruft mit symbolischen Gepäckstücken das Schicksal von mehr als 2.000 Jüdinnen und Juden in Erinnerung, die zwischen 1941 und 1944 von Würzburg aus in Vernichtungslager transportiert wurden.