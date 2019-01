Holocaust-Gedenktag: Erinnerung an Deportationen aus Ursberg

Jedes Jahr am 27. Januar gedenkt die Welt den Opfern des Nationalsozialismus. Auch in Ursberg im schwäbischen Landkreis Günzburg wird daran erinnert. In den Einrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks leben seit Jahrzehnten Menschen mit Behinderung. Während der NS-Zeit konnten die Schwestern der St. Josefskongregation manche von ihnen vor Deportation und Ermordung retten – zum Beispiel Maria P.

Klosterschwestern widersetzen sich

In den 1930er Jahren kommt Maria P. nach Ursberg. Die Schulbehörde in Wasserburg am Inn hatte dem 1921 geborenen Mädchen bescheinigt, "nicht förderbar" zu sein. In Ursberg lebt sie sich dagegen gut ein. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, erreichen sogenannte Meldebögen aus dem Reichsinnenministerium in Berlin das Dominikus-Ringeisen-Werk. Damit sollen Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen erfasst werden. Die detaillierte Abfrage weckt bei den Klosterschwestern Misstrauen. Sie ignorieren die Aufforderung aus Berlin.

Deportationen können nicht verhindert werden

Als der Druck aus dem Ministerium immer größer wird, schickt die Anstaltsleitung bis März 1940 einen Teil der Meldebögen zurück. Im Oktober 1940 werden Verlegungen und Todesfälle in der Stiftung Liebenau bei Ravensburg bekannt. Daraufhin werden in Ursberg keine Meldebögen mehr ausgefüllt. Verhindern können die Schwestern die Deportationen jedoch nicht: Bis August 1941 werden insgesamt 519 Menschen aus Ursberg "verlegt". 379 von ihnen kommen gewaltsam zu Tode.

Anna P. wird gerettet

Auch Maria P. wird im August 1941 von Ursberg in die staatlichen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren deportiert. Auf Empfehlung der Schwestern meldet sich die Pflegemutter des Mädchens regelmäßig in Kaufbeuren und beim Landesfürsorgeverband Oberbayern. Durch ihre Hartnäckigkeit darf sie ihre Pflegetochter am 18. Januar 1943 nach Ursberg zurückbringen. Dort lebte Anna P. bis zu ihrem Tod im Jahr 1997.

Systematische Morde

Insgesamt konnten 70 Personen noch vor Kriegsende zurück nach Ursberg geholt werden. Zwölf Menschen kamen bei ihren Angehörigen unter. Sie entgingen dem geheimen Euthanasieprogramm der Nazis. Im Rahmen der "Aktion T4" wurden mehr als 70.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen systematisch ermordet.