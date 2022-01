Holocaust-Gedenktag: Erinnern und verändern

Zum Holocaust-Gedenktag am Donnerstag, 27. Januar, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin mit der israelischen Parlamentspräsidentin Mickey Levy, Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Bundesratspräsident Bodo Ramelow und Bundesverfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth einen Kranz niederlegen. Anschließend gedenkt der Bundestag aller Opfer des Nationalsozialismus.

Seit 2005 Internationaler Gedenktag der Vereinten Nationen

Seit 1996 wird am 27. Januar in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. 2005 machten die Vereinigten Nationen den Tag zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Es ist der Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz 1945. "Um den Antisemitismus heute zurückzudrängen, müssen alle Bereiche der Gesellschaft zusammenwirken", forderte Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland.

Die Gedenkstätte Flossenbürg in der Oberpfalz gedenkt in diesem Jahr der homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus. Landtagspräsidentin Ilse Aigner war am Tag vor dem Holocaust-Gedenktag in Flossenbürg. Viele Homosexuelle mussten in der NS-Zeit Hass und Diskriminierung erleben, bis hin zur Deportation.

Ab 27. Januar: App bringt Einzelschicksale näher

In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es rund 110 Erinnerungszeichen für Todesopfer des Nationalsozialismus. Ab dem Holocaust-Gedenktag können sich Interessierte mit einer App zu den Standorten führen lassen, um dort mehr über die Biografien der Menschen zu erfahren. "Anhand der vielen Einzelschicksale wird deutlich, wie unvermittelt aus Mitbürgerinnen und Mitbürgern Verfolgte wurden. Alles begann mit der Stigmatisierung und Ausgrenzung von Gruppen", sagte Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne).

Die zentrale Nürnberger Gedenkfeier zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar musste auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Trotzdem hat die jüdische Studierendenunion Deutschland eine Plakataktion in Nürnberg geplant. Die Plakate sollen an das jüdische Leben in der Stadt erinnern. Auch Orte, die von Sinti oder Roma geprägt waren, sollen so gekennzeichnet werden. Zu finden sind die Plakate am Hauptmarkt, der Frauenkirche, der Judengasse, am Leo-Katzenberger-Weg und vor dem Kaufhof in der Altstadt. Drei Slogans sollen zum Gedenken aufrufen: "Erinnern heißt verändern", "Es begann nicht in Auschwitz" und "Der Hass gegen uns hat 1945 nicht aufgehört". QR-Codes auf den Plakaten bieten zusätzliche Informationen.

Tiktok wird bald in Gedenkstätten genutzt

Einige NS-Gedenkstätten nutzen nun auch die App "Tiktok" für ihre Erinnerungsarbeit. In Bayern beteiligen sich die KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg. Mit 20- bis 60-sekündigen Videos auf der bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebten Plattform werden einzelne Aspekte hervorgehoben. Ein Tiktok-Video der KZ-Gedenkstätte Neuengamme beispielsweise über die Häftlingskleidung sei schon mehr als 400000 Mal geklickt worden. "Wir sehen jeden Tag, wie Menschen in sozialen Medien die Shoa verharmlosen oder gar leugnen", sagte Daniel Botman, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland. Deshalb sei es erfreulich, dass Tiktok ein Zeichen dagegen setze.

Zentralrat der Juden fordert Demokratiegesetz

Im Vorfeld des Gedenktages hat der Zentralrat der Juden ein "erschreckendes Ausmaß an Antisemitismus" beklagt und zügige Gegenmaßnahmen gefordert. Das Gremium fordert daher von der Politik ein Demokratiefördergesetz. "Wenn wir die bedrohlichen Entwicklungen in unserer Gesellschaft aufhalten wollen, müssen den Worten Taten folgen", sagte Präsident Josef Schuster. "Antisemitismus darf nirgendwo und in keiner Form auf Toleranz treffen."

Antisemitismus-Beauftragte bei den Staatsanwaltschaften in allen Bundesländern, verpflichtende Lehrveranstaltungen zum NS-Unrecht in der Juristenausbildung und mehr Fokus auf israelbezogenen Antisemitismus in den Schulen - das sind die Forderungen des Zentralrats.

Gerichtsverfahren gegen NS-Täter weiterhin wichtig

Schuster drängt außerdem auf eine unverminderte juristische Verfolgung von NS-Verbrechen. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Schuster, diese Gerichtsverhandlungen seien nicht nur für die Opfer und deren Nachkommen von Bedeutung. "Unserer Gesellschaft führen solche Prozesse noch einmal vor Augen, wozu Menschen fähig sind. Sie zeigen, wohin Hetze gegen Minderheiten führen kann", sagte Schuster. Nach Recherchen der Zeitung laufen aktuell bundesweit zwei Gerichtsverfahren gegen ehemalige Beschäftigte von Konzentrationslagern in Itzehoe und Brandenburg.

Erinnern eine "gesamtgesellschaftliche Aufgabe"

Die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat anlässlich des Holocaust-Gedenktages die Erinnerung an den Nazi-Terror als gesamtgesellschaftliche Aufgabe definiert. "Der 27. Januar und Auschwitz stehen für die Millionen Opfer des Holocaust, stellvertretend für die vielen anderen Orte des Nazi-Terrors und des Grauens", sagte die Grünen-Politikerin. "Das Erinnern daran ist ein Erinnern in die Zukunft, ein Erinnern gegen das Vergessen, ein Erinnern für eine starke Demokratie."

Die Grünen-Politikerin kündigte an, in der Gedenkstättenkonzeption des Bundes die pädagogische Arbeit zu stärken. "Wir werden unsere Gedenkstätten als wichtige Orte der kulturellen Landkarte Deutschlands weiter pflegen und gestalten", sagte sie. Die Erinnerung müsse im kollektiven Gedächtnis verankert werden.