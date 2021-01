Holocaust-Gedenktag: Amberger Thora-Rolle im Bundestag

Thora-Rolle: Fertigstellung im Bundestag

Am Mittwoch wird sie im Andachtsraum des Bundestages fertiggestellt. Wenn ein Thora-Schreiber die letzten zwölf Buchstaben darunter setzt, stehen sämtliche deutschen Verfassungsorgane Pate. Im Juni soll sie wieder nach Amberg zurück kehren.

Im Rathaus soll das Schriftstück dann feierlich entgegengenommen und mit einer Prozession in die Synagoge gebracht werden. Hier wird die Thora-Rolle dann wieder in den Alltag der 130 Mitglieder umfassenden jüdischen Gemeinde integriert.

Aktionen zum Holocaust-Gedenktag

Da keine Präsenzveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie möglich sind, gibt es verschiedene Aktionen in der Oberpfalz zum Holocaust-Gedenktag im Internet. Das Landestheater Oberpfalz veröffentlicht am Mittwoch (11 Uhr) und in den kommenden Tagen kostenlos Geschichten der Holocaust-Überlebenden Annika Tetzner als Hörbuch. Es wird auf der Seite des Landestheaters die Geschichte "Die Rote Masche" abzurufen sein, am 30. Januar die Geschichte "Herr Maximus und ich" und am 2. Februar die Geschichte "Die drei Drachenkämpfer".

Die SPD in Amberg erinnert mit einem Eintrag auf der interaktiven "IRemember-Wall" der Erinnerungsstätte Yad Vashem in Israel an ihr einstiges Mitglied Ernst Bloch. Der engagierte Amberger war Vorsitzender des Fußballvereins und wurde von den Nationalsozialisten aus dem Amt gedrängt und deportiert. Sein Schicksal ist ungewiss.

Regensburg nimmt an #WeRemember teil

In Regensburg wird es Videobotschaften von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Ilse Danziger geben. Außerdem nimmt die Stadtspitze an der weltweiten Aktion #WeRemember in den sozialen Netzwerken teil und fordert auf, ebenfalls sein Gesicht zu zeigen und sich an der Aktion zu beteiligen.