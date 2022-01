Holocaust-Gedenken in Würzburg: 145 Kerzen für ermordete Kinder

Anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar hatte die Unicef-Hochschulgruppe am Donnerstagabend zu der Aktion am Denkort Deportationen in Würzburg eingeladen. Dabei entzündeten etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 145 Kerzen: Sie sollten an 145 jüdische Kinder und Jugendliche erinnern, die zwischen 1941 und 1944 aus Unterfranken deportiert und anschließend ermordet wurden.

Friedl: Holocaust-Vergleiche verhöhnen Opfer

"Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir etwas machen und entsprechend aufklären", sagte Lina Schneider, eine der Organisatorinnen von der Unicef-Hochschulgruppe, am Rande der Veranstaltung. Der Landtagsabgeordnete Patrick Friedl (Bündnis 90/Die Grünen) betonte, wie wichtig es sei "Erinnern immer wieder wachzuhalten".

Zugleich richtete er ein Wort an all jene Gegner von Corona-Maßnahmen, die sich in den vergangenen Wochen mit Opfern des Holocausts verglichen haben. Es sei aufs Schärfste abzulehnen, "Opfer der Shoa durch eine Gleichsetzung mit rechtsstaatlichen Maßnahmen zu verhöhnen", so Friedl.

Stolpersteine zum Gedenken an ermordete Kinder

Im Anschluss an die Kundgebung reinigten Mitglieder der Unicef-Hochschulgruppe Stolpersteine. An zehn Stellen in Würzburg sind Steine eingelassen, die an ermordete Kinder und Jugendliche erinnern.