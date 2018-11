09.11.2018, 19:35 Uhr

Erste Stolpersteine in Lichtenfels verlegt

Der Künstler Gunter Demming hat in Lichtenfels die ersten Stolpersteine verlegt. Sie erinnern an die Schicksale von Juden, die der Nazi-Diktatur zum Opfer fielen. Die Stadt will so ein Zeichen gegen Fremdenhass, Vorurteile und Ungerechtigkeit setzen.