Hollywoodfilm-Dreharbeiten: Verkehrsbehinderungen in Kronach

Schon seit Tagen wird an der deutsch-amerikanisch-tschechischen Hollywood-Produktion in Kronach auf der Festung Rosenberg gearbeitet. Nach mehreren Tagen auf der Festung zieht das Filmteam nun zu weiteren Dreharbeiten in die Kronacher Innenstadt.

Sperrungen für die Dreharbeiten in Kronach

Damit in Ruhe gedreht werden kann, kommt es zeitweise zu Straßensperrungen. Wann genau gesperrt wird, kann nicht vorhergesagt werden. Das richtet sich unter anderem danach, wie oft eine Szene wiederholt werden muss. Zuerst zieht die Filmcrew in die Innenstadt um. Gedreht wird dann wohl erst ab dem Nachmittag, denn die Dreharbeiten auf der Festung Rosenberg dauerten bis spät in die Nacht, sagte ein Produktionsleiter dem Bayerischen Rundfunk. Bis zum Ende der Woche ist Kronach noch Drehort der Filmcrew, dann zieht das Team weiter nach Nürnberg.

Film über Marcel Marceau im französischen Widerstand

Gedreht wird ein Historienfilm über den französischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Der Film erzählt die Geschichte des französischen Pantomimen Marcel Marceau, der während des Zweiten Weltkriegs zahlreichen jüdischen Kindern zur Flucht verhalf. Hauptdarsteller sind der US-amerikanische Schauspieler Jesse Eisenberg ("The Social Network") und Matthias Schweighöfer ("Keinohrhasen").