Hollfeld in Oberfranken: Eine ganze Stadt feiert die BR-Radltour

"Einzigartig, unglaublich, fantastisch". Beinahe wären Wolfgang Slama, dem Chef der BR-Radltour, und Markus Riese, dem Marketingleiter des Bayerischen Rundfunks, die Worte ausgegangen. Der Zieleinlauf der zweiten Etappe von Bad Staffelstein nach Hollfeld war für die 1.100 Radler großartig: Jede und jeder wurde von den Menschen am Straßenrand bejubelt.

200 Freiwillige versorgen die Hobbysportler

Gelegentlich leichter Nieselregen, aber eigentlich sehr gutes Radlwetter kennzeichneten die 73 Kilometer, die den Hobbyradlern viel abverlangten. Zur Stärkung versorgten in der Mittagspause 200 freiwillige Helfer in Weismain die Sportler, die sich über fränkische Bratwürste, Nudelpfannen, Pizza und viele andere Köstlichkeiten freuten.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Auf Einladung der Hollfelder Bürgermeisterin Karin Barwisch trugen sich die Teammitglieder der BR-Radltour nach der Etappe ins Goldene Buch der Stadt ein. Barwisch bedankte sich für die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, ohne den dieser großartige Tag nicht möglich gewesen wäre.

Von Ober- nach Mittelfranken

Die BR-Radltour zieht am Dienstag weiter von Ober- nach Mittelfanken. 80 Kilometer lang ist die Etappe von Hollfeld nach Lauf an der Pegnitz. Ihre Mittagspause machen die Radler in Betzenstein, wo sie das Freibad nutzen dürfen. Der Zieleinlauf ist für 16.20 Uhr geplant. Die Kollegen vom BR-Fernsehen sind mit "Wir in Bayern" live dabei.