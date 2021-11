Holetschek zu Corona-Lage: "Schließe im Moment gar nichts aus"

Klaus Holetschek (CSU) schließt auch einen allgemeinen Lockdown für Bayern inzwischen nicht mehr aus. Das hat der bayerische Gesundheitsminister in der BR24 Rundschau angedeutet. Die kürzlich für den Freistaat beschlossenen Corona-Verschärfungen bezeichnete Holetschek als "gutes Paket". Zugleich sagte er: "Aber ich schließe im Moment gar nichts aus. Ich glaube, es darf auch keine Tabus geben – und das meine ich auf ganz Deutschland bezogen –, über die man auch reden muss, wenn die Situation sich weiter verschärft. Wir haben bei der Inzidenz gemerkt die letzten Tage, dass es sich ein bisschen stabilisiert hat auf sehr hohem Niveau. Aber das dramatische ist die Belastung der Krankenhäuser." Es sei jetzt wichtig, die Situation sehr engmaschig weiterzuverfolgen und über alle Maßnahmen nachzudenken, so Holetschek.

Holetschek: "Tun alles, um Kapazitäten in Kliniken zu erhöhen"

Zur dramatischen Lage in den bayerischen Kliniken sagte Holetschek, man tue alles, um die Kapazitäten zu erhöhen. Dazu sei man im ständigen Austausch mit den Krankenhäusern. "Das Thema ist natürlich, dass das Personal knapp ist. Das brauchen wir natürlich, um die Betten auch betreiben zu können."

Holetschek bedankte sich in dem Interview für das sogenannte "Kleeblatt-Konzept". Dieses ermöglicht die strategische Verlegung von Intensivpatienten in weniger belastete Bundesländer. Geplant sei im Moment, 50 Patientinnen und Patienten aus mehreren Bundesländern in aufnahmebereite andere Länder zu verlegen." Auch der Freistaat hat in vorhergehenden Wellen immer wieder mal aufgenommen, auch aus dem Ausland. Und von daher ist es gut, dass man sich jetzt wirklich unterhakt und diese Verlegungen hat, solange Kapazitäten woanders noch möglich sind."

Impfstoff für Kinder ab 20. Dezember

Der Impfstoff für Kinder, der am 20. Dezember geliefert werden soll, wird laut Holetschek vom Bund nach dem Länderanteil-Prinzip vergeben. Man sei jetzt im engen Austausch mit der Ärzteschaft, mit den Kinder- und Jugendärzten, wie man das am besten organisieren könne. "Ich wünsche mir natürlich, dass die STIKO sehr zeitnah eine wirkliche Empfehlung abgibt aus ihrer Sicht, wie da verfahren werden soll."