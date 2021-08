Holetschek: Zahlen belegen "Pandemie der Ungeimpften"

In Bayern ist eine deutliche Differenz in den 7-Tages-Inzidenzwerten von Geimpften und Ungeimpften vorhanden. Das gab das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bekannt. Demnach liegt die 7-Tages-Inzidenz unter Ungeimpften bei 110,55 Infektionen pro 100.000 Einwohnern, bei Geimpften nur bei 9,18 pro 100.000 Einwohnern. Der Inzidenz-Durchschnittswert lag am Freitag laut Robert Koch-Institut (RKI) im Freistaat bei 61,8.