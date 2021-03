Holetschek wünscht sich flexiblere Impfreihenfolge

Mit Blick auf den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca wünscht sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) einen flexibleren Umgang mit der geltenden Impfreihenfolge. "Wir müssen alles dafür tun, dass Menschen, die geimpft werden wollen, auch ein Angebot bekommen", so Holetschek. Im Moment wolle der Bund aber nicht von der Priorisierung abweichen. Deshalb müsse man sehen, dass eine flexiblere Handhabung zwischen den Priorisierungsgruppen gut funktioniere.

Montgomerys Bedenken seien "Blödsinn"

Holetschek betonte, AstraZeneca sei ein wirksamer und guter Impfstoff. Deshalb habe der Freistaat jetzt auch Lehrerinnen und Lehrer in der Priorisierung vorgezogen, Erzieherinnen und Erzieher, sowie seit heute auch die Polizei, um das Vakzin schnell zu verimpfen. Die Bedenken, die Weltärztepräsident Montgomery gegen den Impfstoff vorgebracht hatte, bezeichnete Holetschek als "Blödsinn".

AstraZeneca soll auch an die Gruppe "Ü65" verimpft werden

Der Minister zeigte sich überrascht, dass die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung noch nicht korrigiert hat, AstraZeneca nicht an über 65-jährige zu verimpfen, obwohl deren Chef dies vergangene Woche angekündigt hatte. Holetschek geht davon aus, dass im April auch Hausärzte in die Regelversorgung mit Impfstoff einbezogen werden. Die Impfzentren würden aber trotzdem bleiben, so der Minister.