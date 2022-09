Holetschek wirbt für zweiten Corona-Booster in Zirndorf

Neuer angepasster Omikron-Impfstoff

Um für die Auffrischimpfung zu werben, besuchte er deshalb am Dienstag eine Impfaktion in einer Seniorenresidenz im mittelfränkischen Zirndorf. In dem Seniorenheim bekommen mehrere Bewohnerinnen und Bewohner die Auffrischungsimpfung. Gerade in den mehr als 1.600 Pflegeeinrichtungen in Bayern, in denen rund 130.000 Menschen leben, wolle er die Impfquote steigern, so Holetschek.

Schutz vor schweren Krankheitsverläufen

Bei vulnerablen Gruppen sei die zweite Auffrischungsimpfung sehr wichtig, da mit zunehmendem Abstand zur ersten Auffrischungsimpfung die Schutzwirkung gegen schwere Covid-19-Verläufe abnehme, so der Minister weiter. Alle verfügbaren Impfstoffe schützten weiterhin vor schweren Krankheitsverläufen. Dies gelte auch für die neu zugelassenen bivalenten Impfstoffe: Der Impfstoff gegen die Omikron-Variante BA.1 sei bereits verfügbar, der Impfstoff gegen BA.4 und BA.5 solle bald ausgeliefert werden.

Mit seinem Besuch wolle Holetschek dazu aufrufen, dass sich noch mehr Menschen über 60 mit diesem seit Kurzem verfügbaren angepassten Impfstoff impfen lassen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums dem BR.