Holetschek: "Wir sind mitten in einer Notlage"

In Bayern gelten ab heute verschärfte Corona-Regeln. Die Krankenhaus-Ampel ist auf "Gelb" gesprungen, weil mittlerweile mehr als 550 Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden. In einigen Landkreisen steht die Ampel sogar bereits auf "Rot" und es gelten entsprechend weiter gehende Corona-Maßnahmen.

Kritische Situation in Krankenhäusern

Die Situation dürfe keinesfalls unterschätzt werden, sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. "Wir sind mitten in einer Notlage", warnte er. "Die Intensivstationen werden immer voller. Und wir haben immer weniger Pflegepersonal."

Er bezeichnete die derzeitige Situation in der Pflege als "Desaster" und kritisierte, dass es die Politik trotz aller Bemühungen nicht geschafft habe, für bessere Arbeitsbedingungen in diesem Bereich zu sorgen.

Impfpflicht als "Ultima Ratio"

Impfen ist für Holetschek weiterhin der einzige Weg aus der Pandemie, "wie ein Elfmeter auf das leere Tor." Deshalb will er die Auffrischungsimpfung für alle, die bereits vor sechs Monaten doppelt geimpft wurden, nun forcieren.

Eine Impfpflicht, auch für bestimmte Berufsgruppen, sieht Holetschek als "Ultima Ratio". Er betonte aber: "Impfen ist keine Privatsache, das will ich noch mal deutlich sagen! Es geht schon auch um Solidarität in dieser Gesellschaft." Derzeit habe man sich für die Freiwilligkeit entschieden. Wenn es jedoch irgendwann "keine andere Möglichkeit" mehr in der Pandemie gibt, und es die Wissenschaft entsprechend empfiehlt, könnte er sich eine Impfpflicht vorstellen.

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, ebenfalls zu Gast in der Sendung, bestätigte, dass es möglich wäre, eine entsprechende Rechtsgrundlage für die Impfpflicht zu schaffen. "Die Frage ist, wie sinnvoll das ist", meinte sie. "Im Augenblick würde ich sagen, die Gefahr ist groß, dass wir wirklich in eine Spaltung hineingeraten und die Leute in die Defensive treiben". Rückblickend stellte Münch fest, hätte die Regierung eine allgemeine Impfpflicht zu Beginn der Pandemie nicht generell ausschließen sollen.

Holetschek fordert Olaf Scholz auf, sich zu positionieren

Zusätzlich zum Impfen brachte Klaus Holetschek auch die Wiedereinführung kostenloser Corona-Tests für alle als Maßnahme ins Spiel. Hier sieht er die Bundesregierung in der Pflicht. "Auch in Berlin muss man jetzt mal Butter bei die Fische geben", so der bayerische Gesundheitsminister. Das gelte nicht nur für die derzeitige geschäftsführende Regierung.

Holetschek erwartet auch vom wohl künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine klare Positionierung. "Der, der jetzt diese Position übernimmt, muss schon auch mal sagen, wo er den Weg in der Zukunft sieht", forderte er. "Wir sind mitten in einer der größten Krisen dieser Republik."

Auch die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte heute, wieder kostenfreie Bürgertests zur Verfügung zu stellen. Ähnlich äußerte sich der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt. Das Ende der kostenlosen Tests habe nicht dazu geführt, Impfunwillige zu einer Impfung zu motivieren. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, bezeichnete die Abschaffung der Bürgertests als eine der dümmsten Entscheidungen.

Kein Lockdown, aber Appell an Ungeimpfte

Einen Lockdown für Geimpfte und Genesene schließt der bayerische Gesundheitsminister weiterhin aus. Er appellierte jedoch an die Bevölkerung, sich jetzt noch impfen zu lassen und das Angebot der "Booster-Impfungen" anzunehmen.

Auf die Frage, warum es gerade in Bayern so viele Impfverweigerer gibt, meinte Holetschek: "Unabhängig von Covid war es schon immer ein Gefälle in diesem Land, wo man mehr Skeptiker gehabt hat gegenüber Impfungen als woanders und das macht sich jetzt deutlich bemerkbar."

Entsprechend nüchtern bewerteten die restlichen Gäste am "Sonntags-Stammtisch" dann auch die gegenwärtige Perspektive. "Wer sich bis heute nicht impfen hat lassen, wird es auch nicht mehr machen", meinte die Radiomoderatorin und Unterhalterin Marion Schieder. "Da hilft auch kein Leberkas-Drive-In."