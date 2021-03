Holetschek will Impfungen bei Hausärzten forcieren

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) will möglichst bald auch Haus- und Betriebsärzte an der Corona-Impfkampagne beteiligen. Er begrüße den Plan von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und den Länderchefs ausdrücklich, sagte Holetschek am Abend in einer Online-Konferenz mit dem Regensburger Presseclub.

Impfen beim Hausarzt: Zieltermin im April

Heute noch spricht Holetschek nach eigenen Angaben mit dem Landesvorsitzenden des Bayerischen Hausärzteverbands, Markus Beier, über das Thema. Im April werde Bayern voraussichtlich viel Impfstoff bekommen, so Holetschek - eine Voraussetzung für Impfungen durch Hausärzte.

"Wir haben jetzt auch den Vorteil, dass der Impfstoff von Biontech leichter transportierfähig ist", sagte Holetschek im Presseclub. Bei dem Impfstoff war anfangs eine komplexe Tiefkühlung nötig. "Da hat es jetzt Verbesserungen gegeben, die auch zugelassen worden sind von der Europäischen Arzneimittelbehörde."

Holetschek: Priorisierung durch Hausärzte vorstellbar

Auch der Impfstoff von Astrazeneca sei stabil für den Transport. Das biete die Chance, dass Hausärzte Menschen zu Hause besuchen und impfen könnten, die weniger mobil sind. Wenn demnächst noch die Impfstoffe von Johnson & Johnson und CureVac dazukommen, werde sich "das System sehr schnell fortbewegen", so Holetschek, der auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz der Länder ist.

Vorstellbar sei, dass die Hausärzte dann selbst priorisieren, wen sie zuerst impfen, oder dass die Priorisierung wegfällt. "Es muss halt funktionieren, es muss genügend Impfstoff da sein, wir müssen die Dokumentation runterfahren", so Holetschek. Damit erfüllt er eine Forderung des Deutschen Hausärzteverbands, dessen Chef Ulrich Weigeldt bereits vor einem "bürokratischen Overkill" warnte.

Mehr als 100.000 Impfungen pro Tag im April?

Im April will Bayern in der Lage sein, in den Impfzentren 110.000 Menschen täglich zu impfen. Betriebsärzte hätten sich ebenfalls schon angeboten. "Testen und Impfen wird uns begleiten in die Normalität rein", so Holetscheks Ausblick auf den Weg aus der Pandemie.

Corona-Selbsttests für Schulen und Kitas

Die bayerische Staatsregierung verteilt jetzt auch die ersten 1,3 Millionen Corona-Selbsttests an Schulen und Kitas. Sie werden dem THW übergeben, das sie an die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden ausliefert.

Laut Holetschek hat die Staatsregierung über acht Millionen Selbsttests bestellt. Die seien zunächst für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren zugelassen.

Offene Fragen zu Meldewegen

Holetschek räumte beim Presseclub ein, dass die Meldewege im Fall eines positiven Tests "noch nicht ganz ausgegoren" seien. Fest stehe, dass in diesem Fall ein PCR-Test folgen und das Gesundheitsamt informiert werden müsse, damit Infektionsketten unterbrochen werden können.

"Ich denke, das Thema Testen wird ein Bestandteil der Öffnungsstrategie sein", so Holetschek. "Wir wollen es vorwiegend jetzt auf Schulen mal ausbreiten und dann schauen, wie wir weiter fahren."