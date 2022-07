Holetschek setzt Impfbeauftragte für Alten- und Pflegeheime ein

Impfbeauftragte sollen Bayerns Senioren- und Pflegeheime beim Organisieren von Impfungen unterstützen und entlasten, so der Plan des Bayerischen Gesundheitsministeriums. In einer Mitteilung des Ministeriums heißt es, die Impfbeauftragten sollen die Alten- und Pflegeeinrichtungen zukünftig eng betreuen und sich gezielt um die erste oder zweite Auffrischungsimpfung der Bewohnerinnen und Bewohner kümmern.

Holetschek unzufrieden mit der Impfquote

Der bayerische Gesundheitsminister (CSU) nennt die Quote bei den Auffrischungsimpfungen in den Einrichtungen "noch nicht zufriedenstellend". Gerade Risikogruppen seien jedoch durch eine zweite Auffrischungsimpfung gut vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die zweite Auffrischungsimpfung unter anderem für Menschen ab 70 Jahren und für Bewohner in Pflegeeinrichtungen. Man wolle gut vorbereitet in den Herbst und Winter gehen. Deshalb soll ab Mitte August in den Einrichtungen verstärkt für die vierte Impfung geworben werden.

Impfzentren sollen Heime unterstützen

Die Impfzentren sind den Angaben zufolge deshalb gebeten worden, Impfbeauftragte für Alten- und Pflegeheime zu ernennen, die den Einrichtungen als feste Ansprechpartner dienen. Sie sollen in Absprache mit den Verbänden in allen Einrichtungen der Pflege ihre Arbeit aufnehmen und beispielsweise eine Beratungswoche anbieten. Ziel sei es, dass die Impfbeauftragten vor Ort in die Einrichtungen gehen, mit den Bewohnern sprechen, unbegründete Ängste nehmen und bei Bedarf über mobile Impfteams auch Impfungen organisieren, so Holetschek.