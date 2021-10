Holetschek verteidigt Verkleinerung der Impfzentren

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat Befürchtungen widersprochen, dass die seit 1. Oktober vielerorts im Freistaat verkleinerten Impfzentren bei Bedarf nicht schnell genug wieder hochgefahren werden könnten. Das Bayerische Rote Kreuz in Tirschenreuth hatte gegenüber dem BR Bedenken geäußert, was die Personalkapazitäten betrifft.

Es sei richtig, dass die Personalstärke nicht so einfach wiederherzustellen sei, sagte Holetschek in der BR24 Rundschau. Doch man habe dies im Vorfeld der Verkleinerung bzw. Schließung des Impfzentrums gut besprochen – auch mit den Landräten und Oberbürgermeistern. "Ich bin da optimistisch, dass das klappt." Mehrbedarf könnte es vor allem durch Kinderimpfungen und Auffrischungsimpfungen geben.

Staatsregierung setzt auf mobile Impfteams

Die Zahl der Impfwilligen allerdings war in den letzten Wochen in den Zentren deutlich zurückgegangen – zum Beispiel im Landkreis Tirschenreuth von täglich 800 auf unter 70. Stattdessen setzt die Staatsregierung auf die rund 240 mobilen Impfteams im Freistaat, die zu den Menschen an ihre Wohn- und Freizeit-Orte fahren.

In Tirschenreuth hatten sich hierdurch in letzter Zeit mehr Menschen impfen lassen als im Impfzentrum. Außerdem gebe es noch die niedergelassenen Ärzte, die weiterhin impfen würden, so Holetschek.

Viele niedrigschwellige Impfangebote in Bayern

In Bayern seien übrigens schon 90.000 Auffrischungsimpfungen verabreicht worden. Sie sind derzeit vor allem für immungeschwächte Menschen vorgesehen. Bei den Über-Zwölfjährigen liege Bayerns Quote an vollständig Geimpften nun bei rund 70 Prozent, sagte der Minister. Das müsse gerade jetzt im Herbst noch besser werden, so Holetschek.

Rund 4.800 niederschwellige Impfangebote gebe es mittlerweile im Freistaat. Auch Supermärkte beteiligen sich hier. Holetschek: "Es gibt tatsächlich immer wieder Menschen die sagen: Jetzt hab‘ ich die Chance, jetzt mache ich‘s."

Minister hofft auf Corona-Medikament aus USA

Bezogen auf Meldungen aus den USA über ein vielversprechendes Corona-Medikament zur Symptombekämpfung hofft der Minister, dass es noch dieses Jahr für derartige Medikamente eine Zulassung gebe könnte.