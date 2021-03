Holetschek: Priorisierung bei Astrazeneca teilweise auflösen

In einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums ist festgelegt, wer in welcher Reihenfolge den – bisher – knappen Impfstoff erhält. Das nennt man Impfpriorisierung. In einem BR extra erklärte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek nun, falls die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) am Donnerstag die Sicherheit von Astrazeneca bestätigen sollte, sei er "schon dafür, dass wir überlegen, ob wir den Impfstoff zu den Hausärzten geben und die Priorisierung ein Stück weit auflösen".

Weniger Bürokratie für die Hausärzte

Seiner Meinung nach sei der Impfstoff bei den Hausärzten gut angelegt, denn diese hätten ein Vertrauensverhältnis zu ihren Patienten und könnten Fragen gut beantworten.

Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, das Dokumentationssystem der Hausärzte zu verschlanken, forderte Holetschek. "Pandemie und Bürokratie verträgt sich nicht." Die Hausärzte müssten einfach und unbürokratisch impfen können.

Die Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen verteidigte Holetschek als vertrauensbildende Maßnahme. Es habe gar keine Alternative zum Impfstopp gegeben, "nachdem das Paul-Ehrlich-Institut die Reißleine gezogen hat". Die Politik folge der Wissenschaft und genau das sei wichtig, "weil es um das Vertrauen in den Impfstoff geht".

In Kontakt mit den "Sputnik"-Herstellern

Solange der Impfstoff knapp ist, schloss Holetschek eine freie Wahl bei den Vakzinen aus. Auf die Frage, warum in Deutschland nicht nur Biontech/Pfizer verimpft werde, verwies er auf die EU. "Wir sind für die Logistik zuständig." Tatsächlich habe die EU am Anfang "zu wenig bestellt".

Der Gesundheitsminister äußerte aber große Hoffnungen, dass weitere Impfstoffe zugelassen würden. Auch das russische Vakzin Sputnik V halte er für einen guten Kandidaten und man stehe mit den Herstellern bereits in Kontakt.

Mit Blick auf den Impfgipfel von Bund und Ländern am Freitag sagte Holetschek, er gehe davon aus, dass Ministerpräsident Markus Söder sich dafür einsetze, so viel Impfstoff wie möglich zur Verfügung zu haben. Zu dem Zeitpunkt sei auch klar, wie die EMA-Prüfung von Astrazeneca ausgefallen sei. "In dem Licht" würden dann auch die Beratungen stattfinden. An dem Ziel, so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen, ändere sich nichts.