Holetschek nach Impfgipfel: "Teilweise nicht befriedigend"

Holetschek sieht Patentabkauf kritisch

Eine Möglichkeit, schneller an mehr Impfstoff zu kommen wäre, den Herstellern die Patente abzukaufen, um selbst produzieren zu können. Diesen Patent-Abkauf lehnt Holetschek jedoch ab. Zugleich soll seiner Ansicht nach der Standort Bayern gestärkt und mehr Impfstoff im Freistaat produziert werden.

Der heutigen Kabinettssitzung in München wollte der CSU-Politiker nicht vorgreifen. Die Ministerrunde berät über das weitere Vorgehen in Sachen Impfungen im Freistaat. Dabei dürfte es ebenfalls um die aktuellen Probleme wegen des fehlenden Impfstoffs gehen. Im Freistaat kommt wie in den anderen Bundesländern die Impfung der Bevölkerung nur langsam voran.