Missachtung der Maskenpflicht: Holetschek erhöht Druck auf DfB

Der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein entschiedeneres Vorgehen bei der Durchsetzung der Maskenpflicht in den Stadien. "Wir müssen auch das Spiel gegen die Pandemie gewinnen und konsequent alle Maßnahmen ergreifen, die dazu notwendig sind", sagte er dem BR.

Bei Scheitern des Modellversuchs EM wohl keine Zuschauer mehr

Holetschek hat den DFB nun aufgefordert, plausibel darzulegen, wie dieser beim Spiel am Mittwoch gegen Ungarn die Masken-Regeln durchsetzen wolle. In der Pflicht, die Maskenpflicht durchzusetzen, stehe der DFB. Wenn der Modellversuch bei der EM schiefgehe, sehe er auch schwarz, dass der Profifußball insgesamt bald wieder regelmäßig "vor vielen Zuschauern spielen" könne, so Holetschek weiter.

Anlass der Kritik des Ministers war das EM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag gegen Portugal in München, bei dem zahlreiche Fans die Maskenpflicht im Stadion ignoriert hatten. Im Kampf gegen das Coronavirus müssen Besucher während der ganzen Zeit im Münchner Stadion eine FFP2-Maske tragen.

Auch Stadt München will DFB ermahnen

Auch die Stadt München wird wegen der Missachtung der Maskenpflicht bei den EM-Spielen in der Arena noch einmal mit dem verantwortlichen DFB sprechen. Das kündigte Beatrix Zurek, die Leiterin des Gesundheitsreferats, im Gespräch mit dem BR an.

Situation für den DFB schwer lösbar

Allerdings nahm sie den DFB auch in Schutz. Man müsse konstatieren, dass der DFB – als Reaktion auf die Kritik nach dem ersten Spiel gegen Frankreich am vergangenen Montag – "sehr, sehr viel" getan habe. "Es waren in jedem Block Ordner, die durchgegangen sind. Es ist während des Spiels auf der Leinwand angezeigt worden, dass man die Maske tragen sollte. Die Ordner hatten sogar Bilder, dass selbst derjenige, der nicht der portugiesischen oder deutschen oder englischen Sprache mächtig war, das erkennen konnte."

Doch das Problem sei auch gestern beim Spiel gegen Portugal da gewesen: "Der Ordner ging vorbei, die Maske wurde draufgetan, und dann wieder weggenommen, als der Ordner, die Ordnerin nicht mehr da war. Es ist wirklich eine schwierige Geschichte."

Hoffen auf die Vernunft der Fans

Zurek könnte sich vorstellen, dass die beiden Kapitäne vor dem Spiel an die Fans appellierten und sinngemäß sagten: "Liebe Leute, bitte setzt die Masken auf. Das dient Eurem Schutz und nicht Eurer Gängelung." Möglicherweise könne das etwas bewirken. Die Frage bleibe jedoch, wie man bei einem Verstoß durchgreife: "Letztendlich müsste man einzelne Fans entfernen. Aber das tut ja dem Spiel und der Atmosphäre im Stadion auch nicht gut. Und deshalb ist es durchaus schwierig. Man muss hier an die Menschen appellieren", so Zurek.