Holetschek: Mehr Plätze in Kinder- und Jugendpsychiatrie

Die Corona-Pandemie drückt vielen Menschen seit Monaten aufs Gemüt. Die Kontaktbeschränkungen, die Unsicherheit, wie es weitergeht und die Ängste vor einer Erkrankung sind belastend. Für psychisch Kranke ist die Corona-Pandemie daher besonders hart. "In vielen Fällen hat die Krise die psychischen Betroffenheiten noch verstärkt", sagt der Präsident des Bayerischen Bezirketags, Franz Löffler (CSU). In den psychiatrischen Fachkliniken müssten die Betroffenen nun gut versorgt und dann ins Leben zurückgeführt werden. "Da haben die Bezirke in ihren Einrichtungen ganz gute Voraussetzungen hingebracht."

Bezirketag fordert mehr Plätze in Kinder- und Jugendpsychiatrie

Dennoch sehen die Bezirke weiterhin Handlungsbedarf - vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrien. Dort braucht es dringend mehr Plätze, sagt die Bezirksrätin Martina Neubauer von den Grünen: "Wir haben irre Wartezeiten. Die sind in Oberbayern ungefähr bei einem halben Jahr für Kinder und Jugendliche, die eine stationäre psychiatrische Behandlung brauchen. Und das kann es nicht sein". Sie wolle Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek da beim Wort nehmen und "das auch einfordern".

Holetschek verspricht zu handeln

Holetschek hatte zuvor angekündigt, sich "nachhaltig dafür einzusetzen, mehr Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu schaffen": "Wir haben die letzten Jahre viele Plätze dazu gewonnen, aber es kann nicht sein, dass es da ewig lange Wartezeiten gibt. Wir müssen da auch Akzente setzen. Gerade in diesem ganz wichtigen Bereich. Die Bezirke tun da bereits viel, aber wir müssen da gemeinsam noch mehr tun."

Vom Freistaat erwarten sich die bayerischen Bezirke außerdem konkrete Konzepte für eine mögliche erneute Corona-Welle im Herbst. Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen dürften nicht wieder in die gleiche Situation kommen wie im vergangenen Jahr, so Bezirksrätin Neubauer.

Bezirketagspräsident kritisiert Pflegereform

Weiterer Schwerpunkt bei der Versammlung des Bezirketags in Fürstenfeldbruck: die Pflege. Die bayerischen Bezirke befürchten trotz der kürzlich beschlossenen Bundes-Pflegereform weiter steigende Kosten für Pflegebedürftige. Sie fordern die Bundesregierung auf, bei der Reform nachzusteuern.

Die Kosten für die Bewohner von Pflegeheimen bleiben unberechenbar, warnt der Präsident des Bayerischen Bezirketags. Das Problem, so Löffler: die Bundespflegereform, die ab kommendem Jahr greifen soll, sieht keine Deckelung des Eigenanteils für die Pflege vor. Um Pflegekräfte besser zu bezahlen und gleichzeitig Heimkosten zu reduzieren, müsse der Bund jetzt für eine ausreichende Finanzierung der Pflegeversicherung sorgen, so Löffler: "Der Pflegekassenbeitrag wird sich wohl ein Stück weit bewegen müssen, damit die berechtigten Verbesserungen in der Pflege dann auch finanziell dargestellt werden können."

Die sieben bayerischen Bezirke zahlen die sogenannte Hilfe zur Pflege an die Heimbewohner, die sich selbst nicht die Zuzahlung von oftmals mehr als 2.000 Euro monatlich leisten können. Etwa jeder dritte Pflegeheimbewohner im Freistaat sei auf die Sozialleistung angewiesen, berichten die Bezirke.