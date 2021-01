Holetschek macht EU für Impfstoffmangel in Bayern verantwortlich

Der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek macht die EU für den schleppenden Impfstart in Bayern verantwortlich: Zwar könne man bis zu 38.000 Menschen am Tag impfen und mithilfe von Betriebsärzten und Privatpraxen schnell vorankommen. Allerdings kritisiert der Gesundheitsminister: "Der Flaschenhals ist im Moment der Impfstoff. Dafür war die EU zuständig. Jetzt merken wir, dass in der Lieferkette das ein oder andere nicht funktioniert".

Mangelnde Impfbereitschaft?

Damit verspiele man auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, sagte der CSU-Politiker in der Münchner Runde im BR Fernsehen. Dieses Vertrauen ist besonders im Pflegebereich noch nicht so hoch wie erhofft. Verschiedene Umfragen legen nahe, dass sich zahlreiche Pflegekräfte nicht impfen lassen wollen, auch wenn es dazu keine belastbaren Zahlen gibt.

Eine Impfpflicht wurde mit der Ethikkommission diskutiert

Aus diesem Grund habe man eine Diskussion mit der Ethikkommission geführt, so Klaus Holetschek. Es sei dabei jedoch nicht darum gegangen, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, betonte er. Matthias Fischbach, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion in Bayern, kritisierte den Gesundheitsminister scharf: Die Debatte um die Impfpflicht von Pflegekräften sei "unsäglich", zumal viele Pflegerinnen und Pfleger ihre Meinung ohnehin bereits geändert hätten.

Mehr Impfstoff im Februar

Wann Personen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, mit der Impfung dran sind, ist indes weiter unklar. Die Zeitperspektive hänge davon ab, wann mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, sagte Klaus Holetschek in der Sendung. Allerdings sagt er auch: "Ich glaube, dass sich das System im Februar entspannen wird, dass wir da schneller vorankommen." Konkrete Termine könne er jedoch nicht nennen.

Sorge wegen Corona-Mutationen

Sorge bereiten dem Gesundheitsminister die neuen Covid-Mutationen. Bayernweit sind bereits mehrere Fälle der neuen B117-Variante nachgewiesen worden. Für Minister Holetschek ist die FFP2-Maskenpflicht nun "eine Reaktion auf das mutierende Virus". Der Vorteil sei, dass sie nicht nur andere, sondern auch einen selbst schütze.

Kritik an FFP2-Maskenpflicht

Der Virologe Martin Stürmer kritisierte jedoch in der Münchner Runde die FFP2-Maskenpflicht. Damit sei man etwas übers Ziel hinausgeschossen, so der Forscher. Denn für den Privatgebrauch seien Fehler in der Anwendung zu befürchten, was die FFP2-Maske dann genauso effektiv wie eine Stoffmaske mache. Martin Stürmer: "Ich denke, dass wir da eine falsche Sicherheit erzeugen." Im Prinzip sei die FFP2-Maske ein Einwegartikel: "Streng genommen muss man sie nach dem Gebrauch wegwerfen", mahnt Stürmer.