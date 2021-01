Holetschek lobt neue Corona-Testzentren an der Grenze

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die neu geschaffenen Corona-Testzentren an den Grenzübergängen zu Tschechien gelobt. "Das System funktioniert gut und es ist wichtig, dass wir hier nun vor- und umsichtig sind", sagte der Minister am Freitagmorgen bei einem Besuch im Corona-Testzentrum am Grenzübergang Waldmünchen-Lísková in der Oberpfalz. Die Testungen seien nach wie vor ein wichtiger Beitrag bei der Eindämmung der Corona-Pandemie. "Mit dem heutigen Morgen lässt sich sagen, dass ich zufrieden bin mit dem guten Testsystem an der Grenze", so Holetschek.

4.000 Tests - 19 positive Befunde

Auch Chams Landrat Franz Löffler (CSU) zeigt sich zufrieden mit der Situation in den Testzentren. "Das Testsystem hat sich im Laufe der Woche eingependelt", sagte Löffler. Seit Montag sind Löffler zufolge in den beiden Testzentren in Furth im Wald und Waldmünchen knapp 4.000 Tests gemacht worden, es habe 19 Positiv-Befunde gegeben.

Am Montag nach Einführung der neuen Testpflicht für tschechische Berufspendler war es an den Grenzübergängen in der Oberpfalz und Niederbayern noch zu teils chaotischen Szenen gekommen. Die Pendler mussten oft stundenlang auf ihre Tests warten und es bildeten sich kilometerlange Staus.