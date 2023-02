Holetschek lobt geplante Öffnungsklauseln bei Krankenhausreform

Nach den heutigen Beratungen von Bund und Ländern über eine Neuaufstellung der Krankenhäuser hat sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek vorsichtig positiv geäußert. Im Interview mit BR24 lobte der CSU-Politiker die angedachten Länderöffnungsklauseln und Ausnahmetatbestände, also flexiblere regionale Lösungen, für die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sich nun offen gezeigt hat.

"Das ist mir extrem wichtig, damit die Versorgung gerade am flachen Land gesichert werden kann", sagte Holetschek. "Wir müssen von den Patientinnen und Patienten her denken und nicht von irgendwelchen ideellen Dingen am grünen Tisch in Berlin." Bayern habe gewachsene Versorgungsstrukturen, "die können wir nicht von einem Tag auf den anderen opfern. Das würde zu Lasten der Versorgung der Menschen gehen. Deswegen ist es gut, wenn der Bund einsieht, dass wir Leitplanken haben, aber deswegen selber auch ein Stück weit Herr des Verfahrens bleiben."

Lauterbach zeigt sich kompromissbereit

Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärte bei den Gesprächen, er sei offen für flexiblere regionale Lösungen, er poche aber auf einheitliche Regeln. Dafür soll nun über Öffnungsklauseln gesprochen werden. Dies sei nötig, weil sich gewachsene Strukturen sonst zu schnell änderten. Bundesweit müsse aber vorgegeben werden, was möglich sei. Lauterbach sagte: "Es kann nicht sein, dass eine kardiologische Abteilung in Hessen anders definiert ist als in Baden-Württemberg." Denn die geplante Vergütung von Kosten für das Vorhalten bestimmter Leistungen solle auch bundesweit identisch sein. Er nannte als Beispiel für mögliche Öffnungsklauseln, dass eine Spezialabteilung für Schlaganfälle da sein müsse. Die Vorgabe könnte aber als erfüllt gelten, wenn sie in einem Nachbarhaus im Verbund vorhanden sei.

Die Gesetzespläne sehen grundsätzlich vor, das Kliniknetz in drei Versorgungsstufen einzuordnen und entsprechend zu finanzieren - von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis zu Maximalversorgern wie Universitätskliniken. Mögliche Öffnungsklauseln sind für die geplante zweite Stufe geplant.

Holetschek sieht noch viel Änderungsbedarf bei der Reform

Die geplante Reform werde seiner Ansicht nach nicht so kommen, wie vom Expertenrat vorgeschlagen, fuhr Holetschek fort. "Das wäre auch eine Katastrophe, ehrlicherweise." Man müsse sich die Lage in den Regionen genau anschauen. Natürlich gebe es Synergien und Verbundlösungen, es müssten aber auch ambulante Ärzte und Fachärzte einbezogen werden. Wichtig sei auch die Personalfrage.

Mit Blick auf die Finanzierung forderte Holetschek: "Jetzt muss der Bund allerdings liefern, wenn es um die Betriebskostenfinanzierung geht und auch um das Geld für den Transformationsprozess." Bayern komme seinen Verpflichtungen für die Investitionskosten selbstverständlich nach und stelle 643 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Zudem gebe es nun einen Härtefallfonds über 100 Millionen Euro für den Strukturwandel.

Konkreter Starttermin für Reform ist noch offen

Grundsätzlich ist die Finanzierung der Krankenhäuser zweigeteilt: Die Betriebskosten samt Personal zahlen die Kassen, Investitionskosten wie für Neubauten oder neue Geräte sollen die Länder finanzieren. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte kürzlich moniert, dass die Länder dieser Pflicht auch 2021 nicht nachgekommen seien.

Ein konkreter Termin für die Reform ist laut Holetschek noch nicht in Sicht. Zunächst liefen die Gespräche weiter in Arbeitsgruppen, die die Eckpunkte erarbeiteten. Dann werde es "irgendwann" einen Gesetzentwurf geben, dem auch der Bundesrat zustimmen müsse. "Dann werden wir sehen, was genau folgt, woher die finanziellen Mittel kommen, die aus meiner Sicht der Bund einbringen muss, damit dieser Veränderungsprozess auch wirklich gut laufen kann", schloss der bayerische Gesundheitsminister. Vereinbart sind den Angaben zufolge vorerst noch vier weitere Treffen der Arbeitsgruppen.