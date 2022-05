Holetschek kritisiert Cannabis-Pläne der Ampel

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ist besorgt über die Pläne der Ampel-Koalition zur Legalisierung von Cannabis. "Es muss verhindert werden, dass die Hemmschwelle sinkt und noch mehr Menschen als bisher Cannabis konsumieren", sagte der CSU-Politiker. Die Gefahr sieht Holetschek mit den Plänen der Regierung über eine Abgabe für "Genusszwecke" gegeben.

Lauterbach: Expertengespräche und Gesetzentwurf noch dieses Jahr

Die Bundesregierung plant seit längerem eine kontrollierte Freigabe von Cannabis "für Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften". Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte an, im Sommer fänden entsprechende Expertengespräche statt. Noch in der zweiten Jahresälfte soll dann ein Gesetzentwurf entstehen. Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert betont, man werde zu dem Thema einen "gründlichen Konsultationsprozess" starten - unter anderem zusammen mit dem Gesundheitsministerium. Beratungen soll es auch mit den Ländern geben.

Holetschek kritisiert "euphorische Reaktionen"

Bayerns Gesundheitsminister ist damit nicht zufrieden. "Die geradezu euphorischen Reaktionen aus den Reihen von SPD und FDP auf den angekündigten Gesetzentwurf lassen aber befürchten, dass die Gegenargumente ignoriert werden", sagte Holetschek. Wie viele Kritiker der Legalisierungspläne warnt der Gesundheitsminister vor einer Verharmlosung der Risiken, die mit dem Konsum verbunden sind, etwa Suchtgefahr, eine Beeinträchtigung der Gedächtnisleistung oder ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen. Am Samstag haben Befürworter in mehreren Städten unter dem Motto "Global Marijuana March 2022" Demonstrationen für eine rasche Legalisierung geplant, in Bayern etwa in München und Nürnberg.