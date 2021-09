Holetschek gegen Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne

Sollten Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte gestrichen werden, wenn sie sich in eine Corona-bedingte Quarantäne begeben müssen? Ja, meint der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Es gebe ein Infektionsschutzgesetz des Bundes, darin sei die Regelung bereits vorgegeben, dass wenn man in Quarantäne muss, man eigentlich einen Anspruch auf Verdienstausfall hat, sagte der CSU-Politiker am Rande des CSU-Parteitags in Nürnberg gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. "Aber dieser Anspruch erlischt, wenn man die Chance gehabt hätte, sich impfen zu lassen, und wenn das auch zumutbar ist," so der Minister. Anders läge der Fall natürlich, wenn sich jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen könne oder tatsächlich erkrankt sei.

Noch kein genaues Datum für Umsetzung

Obwohl die Regelung eigentlich schon seit dem ersten März 2020 gesetzlich verankert sei, sei sie bis vor kurzem wegen der Impfstoffknappheit nicht umgesetzt worden. Die Lage habe sich aber geändert, sodass es nun zumutbar sei, so Holetschek. Ein genaues Datum, ab wann die Regelung gelten soll, stehe aber noch nicht fest.

Er wünsche sich, dass die Bundesländer noch einmal einen Versuch starten würden, eine einheitliche Regelung hinzubekommen. Angepeilt werde aber der erste Oktober. Ähnlich hatte sich Holetschek bereits gegenüber der Süddeutschen Zeitung geäußert, die als erstes darüber berichtet hatte.

vbw-Chef Brossardt: Stehen voll hinter der Linie des Gesundheitsministers

Unterstützung bekam Holetschek am Freitag von Bertram Brossardt, dem Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). "Wir stehen voll hinter der Linie des bayerischen Gesundheitsministers", betonte Brossardt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Es werde auch keine Lohnfortzahlung gestrichen, sondern es gehe mehr um die Frage wie viel Ersatz man sich beim Staat zurückholen könne.

Die Gefahr, dass Arbeitnehmer ihre Infektion vor diesem Hintergrund verheimlichen könnten, sieht Brossardt aber dennoch. Sie würde "immer bestehen". Aber es müsse klar sein, wer sich in ein Risikogebiet begebe und zurückkomme, "da darf der Staat nicht entsprechend eintreten mit Leistungen". Gleiches gelte für Kontaktpersonen.

Mehrere Bundesländer planen Lohnfortzahlungen abzuschaffen

Eine entsprechende Entwicklung zur Streichung der Lohnfortzahlungen zeichnet sich aktuell in mehreren Bundesländern ab: So plant etwa Nordrhein-Westfalen laut einem Bericht der SZ Lohnfortzahlungen im Quarantäne-Fall noch in dieser Woche abzuschaffen. In Baden-Württemberg dagegen ist das Ende der Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte ab dem 15. September schon beschlossen. Rheinland-Pfalz will eine entsprechende Regel zum ersten Oktober verabschieden. Und auch in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es wohl entsprechende Überlegungen. Ebenso soll in Niedersachsen ab Mitte Oktober geprüft werden, ob eine Abschaffung möglich ist, wie Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Berens (SPD) gegenüber der "SZ" sagte.

In Berlin hat die Landesregierung dem Bericht zufolge aber offenbar keine Absichten, die Zahlungen für Ungeimpfte zu streichen. Auch in Hamburg, hieß es, es gebe derzeit keine Pläne in diese Richtung.

Gewerkschaften üben Kritik an Plänen

Kritik an den Plänen kam von den Gewerkschaften. "Ich bezweifle, dass die ständige Erhöhung des Drucks auf Ungeimpfte deren Impfbereitschaft erhöht", sagte der NRW-Chef der IG Metall, Knut Giesler, der "Rheinischen Post". Das führe vor allem zu Konflikten in den Betrieben.

Auch die NRW-Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Anja Weber, warnte vor "Scheindiskussionen, die die Probleme nicht lösen und vor allem zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit unklarem Ausgang führen". Im Gespräch mit dem "Kölner Stadtanzeiger" forderte sie mehr mobile Impfangebote für Bevölkerungsgruppen, in denen die Impfbereitschaft niedrig sei.