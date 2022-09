Holetschek: "Auf der Wiesn macht die Maske wenig Sinn"

"Jeder mittlerweile Hobby-Virologe geworden"

Zwar muss man laut Wiesnchef Baumgärtner die Sorgen der Menschen wegen Corona ernst nehmen. Er glaube aber, "dass jeder mittlerweile so viel Hobby-Virologe geworden ist, dass er es für sich selbst einschätzen kann, ob er bereit ist, auf die Wiesn zu gehen".

Wenn jemand einen Schupfen habe oder sich nicht sicher sei, ob er gesund ist, "dann ist es vielleicht eher ein Signal, nicht auf die Wiesn zu gehen", sagt er. "Wenn ich zu einer vulnerablen Gruppe gehöre, dann ist das auch ein Signal, nicht auf die Wiesn zu gehen." In beiden Fällen sei das aber auch ein Signal, generell Menschenansammlungen zu vermeiden - also sich nicht in eine volle Oper zu setzen und nicht in einer Diskothek abzufeiern.

Infektiologe: Den eigenen Impfschutz überprüfen

Der Münchner Infektiologe Christoph Spinner freut sich nach eigenen Angaben ebenfalls aufs Oktoberfest: "Ich werde da natürlich hingehen." Eine Restunsicherheit bleibe zwar, und "sehr wahrscheinlich" werde es zu einem "mindestens zwei bis dreifachen Anstieg der Infektionszahlen im Raum München kommen", erläuterte er. Sein Rat: "Wer hingeht, kann Gutes tun, indem er seinen eigenen Impfschutz noch einmal überprüft." Vielleicht lohne sich auch eine frühe Influenza-Impfung. "Denn auch bezüglich der Influenza wissen wir nicht so genau, was passieren wird, wenn viele Menschen aus unterschiedlichen Orten zueinanderkommen."

Spinner plädiert im Kern dafür, Corona ab jetzt wie andere Atemwegserkrankungen zu betrachten, zum Beispiel wie die Influenza. "Wir haben die Impfung, wir haben die Medikamente. Omikron selbst macht auch weniger krank. All das hat Covid in gewisser Art und Weise den Schrecken genommen."

Virologe: "Synchronisiertes Superspreading"

Der Münchner Virologe Oliver Keppler hatte dagegen kürzlich im BR24-Interview gewarnt: "Das nun mal größte Volksfest der Welt kann Millionen Neuinfektionen innerhalb von zwei Wochen im Großraum München ermöglichen. Das ist synchronisiertes Superspreading mit weltweiter Sichtbarkeit."

Der Vergleich mit anderen Volksfesten, Konzerten, Bars, Clubs oder dem Urlaub am Strand springe zu kurz: "Die Dimension ist einfach eine völlig andere." Im Nachgang zur Wiesn sei eine starke Belastung des lokalen Gesundheitssystems im Oktober und November wahrscheinlich, die Konsequenzen für die Akutbetreuung wie auch für geplante operative Eingriffe seien schwer abzuschätzen.

Wiesnchef: Oktoberfest nicht schlechtreden

Wiesnchef Baumgärtner beklagt derweil, es werde versucht, dieses historische Volksfest mit Blick auf Corona ein bisschen schlechtzureden. "Da werden so nette Artikel geschrieben wie 'Ogsteckt is'." Es werde so getan, als ob man sich nur auf der Wiesn anstecken könne. Auch der Energie- und Gasverbrauch auf dem Oktoberfest werde thematisiert, obwohl für das Hendl daheim im eigenen Backofen womöglich mehr Energie verbraucht werde als im Festzelt.

"Dagegen kämpfe ich an", betonte Baumgärtner. Das Oktoberfest sei ein Angebot, etwas Schönes und mache München in der Welt berühmt. "Deswegen darf man auch mal die positiven Seiten der Wiesn betonen." Der CSU-Politiker ist sich sicher: Diejenigen, die hingehen, "die freuen sich darauf, und die reden nicht die ganze Zeit über Covid-Ansteckungen oder Gas-Verbräuche. Die haben einfach nur Spaß daran, sich auf der Wiesn mal wieder zu treffen und Freude zu haben."

"Die Stadt München hat sich vorbereitet"

Sowohl Minister Holetschek als auch Wiesnchef Baumgärtner machen sich mit Blick auf die Corona-Lage wenig Sorgen. Alle anderen Volksfeste in Bayern, auch die großen, hätten zu keiner Überlastung der Krankenhäuser geführt, betont Baumgärtner. Deswegen müsse man jetzt auch beim Oktoberfest nicht den Teufel an die Wand malen. Der städtische Krisenstab werde die Lage - wie schon in den vergangenen zweieinhalb Jahren - genau beobachten. "Wollen wir mal positiv denken, wollen wir mal positiv in die Zukunft schauen: bei aller gebotenen Vorsicht, aber trotzdem Optimismus!"

Holetschek schilderte, er habe erst kürzlich mit dem Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) telefoniert. Nach dessen Angaben seien die Infektionszahlen im Zuge des Gäubodenfests zwar gestiegen - "aber Gott sei Dank war die Situation in den Krankenhäusern nicht dramatisch". Das sei ein wichtiges Szenario in der Bewertung, betonte Holetschek. Das Oktoberfest sei selbstverständlich eine andere Nummer in puncto Besucherandrang. "Aber die Stadt München hat sich vorbereitet."