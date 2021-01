Holetschek: "Alles tun, um schnellstens viel Impfstoff zu haben"

Im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2 ärgert sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) über die Probleme bei den Impfstofflieferungen: "Der Flaschenhals ist der Impfstoff", betonte er.

Impfstoffmangel in der EU bei Lieferungen in die USA wirft Fragen auf

Derzeit werde wegen des Impfstoffes bei der Bevölkerung viel Vertrauen verspielt. "Wenn ich heute Morgen lese, dass die USA 200 Millionen Dosen von BioNTech/Pfizer zwei Monate früher bekommt, dann frage ich mich schon, warum wir Lieferengpässe haben?"

Jetzt alles tun, um schnell an Impfstoff zu kommen

Es gehe ihm nicht um Schuldzuweisungen, weder an den Bund noch an die EU, so Klaus Holetschek. Er frage sich allerdings, ob bei den Bestellungen an mögliche Probleme gedacht wurde.

"Es gilt jetzt, alles zu tun, dass wir möglichst schnell möglichst viel Impfstoff haben, damit die Menschen, die sich impfen lassen wollen, das auch tun können."

Gefährlichkeit der Virus-Varianten derzeit noch nicht abgeklärt

Beim Thema Reisebeschränkungen rät Holteschek, die Lage zunächst zu analysieren. "Ich bin dafür, dass man das genau beobachtet und sich anschaut. Die Faktenlage bei dem Mutanten ist noch nicht ganz so erhärtet." Man müsse aber darauf achten, dass das hoch ansteckende Virus nicht ins Land kommt.