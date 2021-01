Hold the line - der Telefonzellensammler aus Garching

Es dürften mehr als 30 Telefonzellen gewesen sein, die Christian Klages aus Garching in den vergangenen 40 Jahren restauriert und verkauft hat. Und nur die Klassiker unter den Telefonzellen: Die britische K6, knallrot, 2,40 Meter hoch, mit einem knappen Quadratmeter Platz beim Telefonieren.

Die K6 – eine Zelle mit Geschichte

1924 hatte der britische Architekt Sir Giles Gilbert Scott die erste britische Telefonzelle entworfen, die "Telephone Box". 12 Jahre später bekam das Design eine Auffrischung, anlässlich des silbernen Thronjubiläums von King George, dem Großvater der heutigen Queen Elizabeth. Die legendäre K6 war geboren.

Der König jedoch starb, bevor die erste von insgesamt 60.000 Zellen fertig gestellt wurde. 1968 dann wurde die Produktion eingestellt. Die K6 war zu teuer in der Herstellung, die Technik nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ohne das Fräulein vom Amt konnte man aus der K6 heraus nicht telefonieren, erzählt Christian Klages:

"Wenn man den Hörer abgehoben hat, meldete sich eine Telefonistin von der Zentrale, man musste sagen, wohin man telefonieren will, wie lange man telefonieren will und sie gab dann die einzuwerfende Summe bekannt." Christian Klages, Telefonzellensammler

Alles begann vor 40 Jahren

Seine erste K6 kaufte Christian Klages 1980 in London. Das sei ein Abenteuer gewesen. Er habe einen Sprinter gemietet, sei rüber nach England, habe die Telefonzelle aufgeladen und sei wieder zurückgekommen, sagt er. Jetzt steht sie in Garching in seinem Vorgarten. Immer mehr Freunde und Fremde fragten ihn, ob er das Schmuckstück denn verkaufen würde. Die Antwort war stets nein, aber Christian Klages kaufte immer weitere Zellen, richtete sie her und verkaufte sie. Seine jüngste Errungenschaft kam vor zwei Monaten nach Garching. 30 Jahre lang stand die "Telephone Box", eingestaubt in einer österreichischen Holzfabrik.

"Die war in einem ganz erbärmlichen Zustand. Die hat fürchterlich ausgeschaut. Mit der sind wir, nachdem wir sie aufgeladen hatten, erst mal in die Autowaschanlage gefahren." Christian Klages

Die deutsche Telefonzelle interessiert den Sammler nicht

Christian Klages hat eine Schwäche für die britische Kultur und ganz besonders für die K6. Sein halbes Leben begleitet den 83-Jährigen der knallrote Klassiker nun. Deutsche Telefonzellen hingegen berührten ihn nie.

"Die Gelbe hätte mich überhaupt nicht animiert, so was zu tun. Es war einfach eine Telefonzelle, ein Gebrauchsgegenstand. Das hier ist ein Kulturgegenstand." Christian Klages