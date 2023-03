Hoher Strompreis: Rottwerk Pocking in der Krise

Die RW Silicium GmbH, auch Rottwerk genannt, ist Deutschlands einziger Hersteller von Rohsilicium, das vielfach verwendet wird: unter anderem bei der Produktion von Solarzellen, Mikrochips und in der Chemieindustrie. Auch in Alufelgen steckt Silizium. Dem Rottwerk gehört also die Zukunft, möchte man meinen. Die Wirklichkeit sieht anders aus.

Nur "Frieda" brennt

Es ist ziemlich ruhig auf dem großen Gelände am Rande der Stadt Pocking. In den Produktionshallen läuft nur eine von vier Brennmaschinen. Die 120 Beschäftigten arbeiten auf Sparflamme, erklärt Produktionsleiter Thomas Föll und zeigt auf den Ofen namens "Frieda", aus dem ein Arbeiter im Vollschutz etwa 1.600 Grad heißes, flüssiges Metall absticht. Kein leichter Job, sagt Föll. Nach maximal 30 Minuten kommt die Ablösung. Doch die Firma hat derzeit ganz andere Probleme.

Strompreis verdreifacht

Im sogenannten Leitstand treffen wir Geschäftsführer Stefan Bauer. Er zeigt auf eine Anzeige in der Wand: "Das ist der Stromzähler für den Ofen, der gerade in Betrieb ist. Das Rad dreht sich ziemlich schnell, weil das hier einfach energieintensive Prozesse sind." Die hohen Stromkosten hätten das Rottwerk in Schieflage gebracht. Die Hälfte der Herstellungskosten von Rohsilizium geht für den dafür benötigten Strom drauf. Und der sei mit Beginn der Ukrainekrise unbezahlbar geworden. Vor einigen Monaten lagen die Energiekosten für eine Tonne noch bei etwa 600 Euro. "Jetzt ist es knapp das Dreifache", so der Geschäftsführer. Das Rottwerk musste reagieren. Anfang des Jahres standen alle vier Öfen still. Die Belegschaft hatte keine Arbeit mehr. Am 1. März konnte zumindest eine Brennmaschine wieder hochgefahren werden.