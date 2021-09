Hoher Schaden nach Scheunenbrand bei Postbauer-Heng

In Köstlbach, einem Ortsteil von Postbauer-Heng im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, ist am Freitagnachmittag eine Scheune niedergebrannt.

Nach Angaben der Polizei entstand dabei ersten Schätzungen zufolge ein Schaden im unteren sechsstelligen Eurobereich. Verletzt wurde aber niemand.

Brandursache zunächst unklar

In der Scheune waren Heu und Strohballen gelagert. Trotz eines Großaufgebots der Feuerwehren aus den umliegenden Orten war die Scheune nicht mehr zu retten. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht an.

Die Brandursache war zunächst unklar, die Kripo Regensburg übernahm die Ermittlungen.