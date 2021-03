05.03.2021, 07:54 Uhr

Hoher Schaden nach Brand in Burglengenfeld

Ein Wohnhaus in Burglengenfeld im Kreis Schwandorf ist am Donnerstagabend komplett in Flammen gestanden. Das Feuer verursachte laut Polizei einen Schaden von etwa 200.000 Euro. Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz.