03.11.2019, 12:47 Uhr

Hoher Schaden: Einbrecher bauen in Erlangen Teile aus Neuwagen

In Erlangen sind Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses eingedrungen und haben sich dort an mehreren hochwertigen Neuwagen zu schaffen gemacht. Dabei richteten sie Schaden im Wert von etwa 100.000 Euro an. Die Fahndung läuft.