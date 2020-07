Hoher Schaden bei Brand in Straßenmeisterei in Feuchtwangen

Die Polizei sprach nach dem Brand in der Straßenmeisterei in Feuchtwangen von einem Schaden "bis in den siebenstelligen Bereich hinein". Verletzt wurde niemand.

Keine Verletzten, Ermittlungen aufgenommen

Gegen 13.20 Uhr waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst von dem Brand verständigt worden. Etwa 80 Feuerwehrleuten aus Feuchtwangen und den umliegenden Gemeinden gelang es, das Feuer in der nach Angaben der Polizei etwa 10 mal 35 Meter großen Lagerhalle für Streusalz schnell zu löschen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Feuerwehr und Straßenmeisterei hatten den Verkehr weiträumig um den Brandort umgeleitet. Die Ansbacher Kripo hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.