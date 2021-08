Hoher Schaden bei Brand auf ehemaligem Bauernhof im Allgäu

Gegen 21.30 Uhr ist der Brand im Pforzener Ortsteil Leinau in einer Halle eines früheren Bauernhofs ausgebrochen. Auch auf einen Stadel und auf das Wohnhaus haben die Flammen übergegriffen. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Feuer wohl beim Schweißen ausgebrochen

In der Halle, in der das Feuer ausgebrochen war, hatte ein Mann geschweißt. Er wurde mit einer schweren Rauchgasvergiftung und Brandwunden an den Händen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde ebenfalls wegen einer Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand durch die Schweißarbeiten ausgelöst wurde. Der Schaden wird auf etwa eine Million Euro geschätzt.