Hoher Schaden bei Bauernhofbränden in Salzweg und Schönau

Ein Brand auf einem Bauernhof in Schönau im Landkreis Rottal-Inn hat in der Nacht zum Samstag einen Millionenschaden angerichtet. Kurz nach Mitternacht standen eine Lagerhalle und ein Stall in Flammen. Über 200 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer und brachten die Rinder in Sicherheit. 52 der 54 Tiere konnten gerettet werden. Menschen wurden nicht verletzt.

Millionenschaden in Schönau

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen weitere Wirtschaftsgebäude und das Wohnhaus erfassen. Der Brand war in der Lagerhalle mit Maschinen und Futtermittel ausgebrochen und hatte sich dann ausgebreitet. Die Ursache ist noch unklar. Der Sachschaden wird laut Polizei auf über eine Million Euro geschätzt.

Bauernhaus in Salzweg unbewohnbar

Bereits am Freitagabend hatte es im Landkreis Passau gebrannt. Dabei wurde auf einem Weiler in Salzweg der Dachstuhl eines Bauernhauses zerstört. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Rauchwolken waren kilometerweit zusehen.

Der Brand im Obergeschoss war gegen 18:30 Uhr gemeldet worden. Personen waren nicht in Gefahr. Eine Person erlitt aber eine Rauchgasvergiftung. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar, das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt. Der vorläufige Schaden wird auf etwa 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt.