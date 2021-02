20.02.2021, 13:01 Uhr

Hoher Sachschaden nach Brand in Werkstatt in Eisenheim

In einer an ein Wohnhaus angrenzenden Lagerhalle in Eisenheim im Landkreis Würzburg hat ein Feuer am Freitag einen hohen Sachschaden verursacht. Die Halle brannte trotz des Großeinsatzes der Feuerwehr aus.