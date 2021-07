vor etwa einer Stunde

Hoher Sachschaden nach Brand in Lagerhalle im Kreis Rottal-Inn

Eine Lagerhalle in Mitterskirchen im Landkreis Rottal-Inn ist am Sonntagmorgen in Flammen aufgegangen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt offenbar bei mehreren hunderttausend Euro.