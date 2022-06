Hoher Sachschaden nach Brand in Aschaffenburger Pizzeria

Hoher Sachschaden ist beim Brand in einer Aschaffenburger Pizzeria in der vergangenen Nacht entstanden. Vermutlich im sechsstelligen Bereich. Kurz nach 3.15 Uhr wurde die Aschaffenburger Feuerwehr zu einer vermeintlichen Rauchentwicklung durch einen Abfalleimerbrand in der Schlossgasse alarmiert. Wie die Einsatzkräfte feststellen mussten, war es aber aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Brand in einer Pizzeria in der Dalbergstraße gekommen. Daraufhin wurden weitere Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Anwohner vorsorglich evakuiert

Nur unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte die Räume betreten und das Feuer auch schnell unter Kontrolle bringen. Trotzdem ist der Gastraum vermutlich vorübergehend nicht mehr nutzbar, so die Feuerwehr. Das betroffene Gebäude und ein Nachbarhaus wurden vorsorglich geräumt. Die Hausbewohner wurden von einem Notarzt und dem Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Zur Höhe des Sachschadens und zur Ursache des Feuer hat die Aschaffenburger Kripo Ermittlungen aufgenommen.