29.09.2021, 08:23 Uhr

Hoher Sachschaden nach Brand in Altenmünster

Es war nichts mehr zu retten: Der Brand einer Hackschnitzelanlage verursachte am Dienstagnachmittag in einer Scheune in Bairshofen bei Altenmünster einen hohen Sachschaden. Die gesamte Lager ging in Flammen auf.