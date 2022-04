Hoher Sachschaden nach Brand in Adelsdorfer Schule

Am Dienstagmorgen war in einer Grund- und Mittelschule in Adelsdorf (Lkr. Erlangen-Höchstadt) ein Feuer ausgebrochen. Brandursache waren laut Polizei Schweißarbeiten in einem Technikraum der Schule. Das Feuer konnte demnach zwar durch Feuerwehren aus dem Landkreis gelöscht werden, es kam allerdings zu einer massiven Rauchentwicklung im Gebäude. Die Schule musste evakuiert werden.

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Etwa 500 Kinder und Jugendliche seien in Sicherheit gebracht worden, so Feuerwehrsprecher Sebastian Weber. Schülerinnen und Schüler, die nicht ihren Eltern übergeben werden konnten, wurden in der naheliegenden Aischgrundhalle von Rettungsdienstmitarbeitenden betreut. Verletzt wurde niemand, der Schachschaden wird laut Polizei auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Etwa 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, auch nach dem Löschen des Feuers untersuchten einige von ihnen das Gebäude auf Schwelbrände oder Glutnester. Das Technische Hilfswerk musste prüfen, ob das Dach beschädigt ist.