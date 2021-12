Hoher Sachschaden in Hof: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hof sind vier Personen verletzt worden. Die Kripo ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung, teilt die Polizei mit. Eine technische Ursache für das Feuer in Hof könne man ausschließen. Deshalb werde jetzt nach dem Ausschlussprinzip gegen eine 68-jährige Bewohnerin wegen möglicher fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Brand in Mehrfamilienhaus in Hof

Zu dem Vorfall waren gestern gegen 10.40 Uhr Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu dem Brand in der Wirthstraße verständigt worden. Das Feuer sei offenbar im Wohnbereich der Wohnung der 68-Jährigen ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes sei die Frau jedoch nicht zu Hause gewesen. Eingesetzte Feuerwehrkräfte brachten das Feuer rasch unter Kontrolle.

Vier Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten medizinisch versorgt werden, wie die Polizei mitteilt. Der Sachschaden beträgt rund 150.000 Euro.