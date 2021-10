Hoher Sachschaden: Hotel in Dinkelsbühl abgebrannt

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr gingen die Notrufe bei der Einsatzzentrale in Mittelfranken ein. Den Anrufern zufolge brannte in Hotel in der Dinkelsbühler Altstadt. Wie die Polizei Mittelfranken mitteilt, kam es beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung, Flammen schlugen aus dem Dachgeschoss.

Hotelmitarbeiter konnten Gäste warnen

Die Hotelmitarbeiter konnten die Gäste reichzeitig warnen und brachten sie in Sicherheit, der Rettungsdienst übernahm die weitere Betreuung. Die Polizei Dinkelsbühl sperrte den Einsatzort weiträumig ab und warnte die Bevölkerung. Neben der Freiwilligen Feuerwehr aus Dinkelsbühl löschten die Einsatzkräfte aus den umliegenden Gemeinden Mönchsroth, Dürrwangen und Haslach.

Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte sich rasch auf die weiteren Etagen bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Fachkommissariat der Kripo Ansbach. Der Sachschaden kann derzeit nur geschätzt werden, liegt aber laut Polizei sicherlich im Bereich mehrerer hunderttausend Euro.