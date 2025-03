Hoher Sachschaden: Feuer im Freizeit-Land Geiselwind

Mehrere Gebäude haben lichterloh gebrannt, als Feuerwehrleute in den Morgenstunden am "Freizeit-Land Geiselwind" eintrafen. Im Restaurant einer Küche des Freizeitparks ist das Feuer vermutlich ausgebrochen, so die Polizei. Die Gebäude brannten, später haben sich die Flammen auch auf ein angrenzendes Technikerbüro und eine Spielhalle ausgebreitet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Feuerwehren mit Großaufgebot vor Ort

Etliche Feuerwehren aus der Region waren in den frühen Morgenstunden mit einem Großaufgebot zum Brandort ausgerückt. Weil unmittelbar neben dem Feuer ein Gastank stand, musste dieser entsprechend gesichert werden, um eine Explosion zu verhindern, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Die Einsatzkräfte hatten den Brand laut Polizei schnell unter Kontrolle, waren aber bis zum Morgen mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Eine anliegende Staatsstraße wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt, die Autobahn 3 war weiter befahrbar.

Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Der Betreiber des Freizeitparks schätzte den Schaden am Morgen gegenüber der Polizei auf weit über 100.000 Euro. Mit Tageslicht wurde das Ausmaß des Brandes deutlich. Nicht nur das Restaurant war betroffen, sondern auch ein angrenzender Kiosk. Zudem wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt, die ausbrannten – nur noch ihre Gerippe blieben übrig.

Brand kurz vor Saisonstart

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Freizeitpark ist laut Homepage aktuell noch geschlossen, hätte aber am übernächsten Wochenende (29.03.25) die Saison gestartet. In dem Park haben deshalb bereits die Vorbereitungsarbeiten dafür stattgefunden.

Das "Freizeit-Land Geiselwind" ist bayernweit bekannt und liegt an der Autobahn 3 zwischen Nürnberg und Würzburg. Es existiert seit 1969 und verfügt über etwa 120 Fahrgeschäfte und Attraktionen, darunter mehrere Achterbahnen und Shows. In der vergangenen Saison hätten mehr als 450.000 Menschen den Park besucht. Auch viele Tiere gibt es auf dem Areal. Sie kamen nach Worten eines Polizeisprechers nicht zu Schaden.

Vor gut einem Jahr hatte es in der Westernstadt Pullman City in Eging am See gebrannt. Knapp drei Monate nach dem Feuer konnte der Freizeitpark wieder öffnen.

Mit Material von dpa.