Sturmtief "Eberhard" richtet schwere Schäden an

Sturmtief "Eberhard" hat in Bayern schwere Sachschäden hinterlassen. Personen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Insgesamt waren Polizei und Rettungskräfte bei über 1.000 Einsätzen gefordert.

In Mittelfranken müssen zwei Frauen ins Krankenhaus

In Mittelfranken stürzte in Schwabach ein Baum auf ein Auto, in dem zwei Frauen saßen. Die beiden wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Ebenfalls in Mittelfranken geriet bei Büchenbach im Kreis Roth ein Baum in Brand, nachdem er auf eine Oberleitung der S-Bahn gestürzt war. Und in Mimberg im Nürnberger Land fiel zwischenzeitlich der Strom aus – hier hatte ein umgestürzter Baum eine Stromleitung beschädigt.

In Unterfranken reißt eine Stromleitung

In Hafenlohr im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart riss der Sturm eine 20-kV-Stromleitung auseinander und fiel in den Garten eines Privathauses. Das Haus musste kurzzeitig geräumt werden, um das Hochspannungskabel zu sichern. Auf der A7 in Unterfranken blies bei Martkbreit nahe Kitzingen eine Böe ein Auto samt Bootsanhänger und Kanu um. Für die Bergung musste die Autobahn gesperrt werden.

Mehrere Unfälle in der Oberpfalz

In der Oberpfalz verlor ein Autofahrer bei Fuchsmühl im Landkreis Tirschenreuth aufgrund von plötzlicher Eisglätte nach einem Hagelschauer die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ebenfalls im Landkreis Tirschenreuth erfasste eine Windböe ein Auto mit Anhänger und warf es um. Auch hier wurde der Fahrer leicht verletzt.

Umgestürzte Bäume in Oberbayern

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd meldete allein zwischen 16 und 18 Uhr fast 280 Einsätze – in den meisten Fällen waren Bäume umgestürzt. Im Raum Ingolstadt musste die Feuerwehr zwei Maibäume sichern.

In Raubling, im Landkreis Rosenheim wurde laut Polizei ein Pferd von einem Baum erschlagen.

Umgestürzter Baum sorgt für Behinderungen in Augsburg

In Augsburg ist in der Nähe des Straßenbahnknotenpunkts am Königsplatz ein großer Baum nach einer Sturmböe auf die Oberleitung der Straßenbahn gekippt. Es dauerte mehrere Stunden, bis die Feuerwehr den Baum so weit entfernt hatte, dass die Straßenbahnen wieder fahren konnten.

Bundesweit weiter Behinderungen im Bahnverkehr

Bahnreisende müssen noch weiter mit Behinderungen rechnen. Zwar rolle der Fernverkehr von und nach Nordrhein-Westfalen wieder, erklärte eine Bahnsprecherin. Einige Strecken sind aber weiter gesperrt, unter anderem die Verbindung Köln-Wuppertal-Dortmund. Sie soll ab Mittag wieder frei sein.

Ein Toter in Nordrhein-Westfalen

Im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann durch den Sturm ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf das Auto des 47-Jährigen gestürzt, für den jede Hilfe zu spät gekommen sei.