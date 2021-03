Hoher Sachschaden bei zwei Bränden in Niederbayern entstanden

Scheune und Garage brennen vollständig nieder

Kurz vor 17 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern ein Feuer in einer Scheune in Parkstetten bei Straubing gemeldet. Die in der Scheune untergebrachten Schafe konnten noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer griff später auch auf eine angrenzende Garage über. Beide Gebäude brannten vollständig ab, zwei Traktoren in der Garage wurden dabei zerstört.

Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt und sucht nach der Brandursache. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.